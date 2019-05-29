Польша заменит постсоветскую технику F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна планирует заменить постсоветскую военную технику. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, Польша намерена приобрести 32 американских истребителя-бомбардировщика F-35.
«Пришло время заменить постсоветскую технику на самые современные истребители»,— отметил Блащак.
Он также добавил, что власти Польши уже направили Соединенным Штатам запрос о стоимости самолетов данной модели.
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