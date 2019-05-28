Группа украинских диверсантов прибыла к линии соприкосновения в Донбассе

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Начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил о прибытии к линии соприкосновения в Донбассе группы диверсантов, состоящей из силовиков Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как он отмечает, командование силовиков Украины продолжает разрабатывать планы по дестабилизации ситуации около линии боевого соприкосновения.

«…в район населенного пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек», — сказал Осадчий.

Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского выложила видео его поездки в Донбасс.