В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма

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Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, для этой цели была разработана специальная операция.

«Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования», — сказал Замана.

Он добавил, что на этом все завершилось.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак назвал Крымский полуостров «плохим остатком СССР».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.