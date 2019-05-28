Зеленский назначил нового главу СНБО вместо Турчинова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов и своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает РИА «Новости»

Указ опубликован на сайте президента Украины.

Экс-министр финансов Данилюк во время президентской кампании был советником Зеленского.

О том, что предыдущий глава СНБО Александр Турчинов подает в отставку стало известно 17 мая.

Ранее Данилюк заявил, что команде нового главы государства нужна «принимающая важные решения» Рада.