Зеленский назначил нового главу СНБО вместо Турчинова
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов и своего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает РИА «Новости»
Указ опубликован на сайте президента Украины.
Экс-министр финансов Данилюк во время президентской кампании был советником Зеленского.
О том, что предыдущий глава СНБО Александр Турчинов подает в отставку стало известно 17 мая.
Ранее Данилюк заявил, что команде нового главы государства нужна «принимающая важные решения» Рада.