Трамп предложил использовать паровые катапульты на авианосцах
Президент США Дональд Трамп предложил использовать паровые катапульты на новых авианосцах ВМС США. Об этом сообщает ТАСС.
«Отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах», — сказал Трамп.
По его словам, электрические катапульты необходимо заменить на паровые.
Он также добавил, что США потратили $900 млн на «сумасшедшие электрические катапульты».
Ранее сообщалось, что Трамп предложил программу развития ВМС США.