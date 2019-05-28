Трамп предложил использовать паровые катапульты на авианосцах

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Президент США Дональд Трамп предложил использовать паровые катапульты на новых авианосцах ВМС США. Об этом сообщает ТАСС.

«Отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах», — сказал Трамп.

По его словам, электрические катапульты необходимо заменить на паровые.

Он также добавил, что США потратили $900 млн на «сумасшедшие электрические катапульты».

Ранее сообщалось, что Трамп предложил программу развития ВМС США.