Израиль атаковал Сирию, сообщили СМИ

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В Израиле армия атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю. Об этом сообщается на странице Вооруженных сил страны в твиттере.

Как отмечается, до этого Сирия подвергла обстрелу израильский истребитель в ходе рутинного полета на севере страны.

В ответ на это армия Израиля атаковала сирийскую пусковую установку.

«ЦАХАЛ (израильская армия. — «Газета.Ru») серьезно относится к любой угрозе его самолетам и действует в их защиту», — отметили военные.

Ранее СМИ сообщили, что ПВО Сирии отразили огонь с «оккупированной» Израилем территории.