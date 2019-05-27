Отступление из Славянска объяснили в ДНР

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Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков объяснил отступление войск республики из Славянска в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, военные ДНР были вынуждены отступить из-за острой нехватки боеприпасов и техники.

Он также добавил, что войскам не удавалось пополнить боеприпасы «за счет трофеев».

Стрелков подчеркнул, что большая «захваченной» армией ДНР техники была неисправна.

Ранее сообщалось, что 54-летний украинец оказался среди пленных в ДНР.