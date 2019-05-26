Замаскированный под Су-57 истребитель США попал на видео

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Появилось видео полета американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский истребитель Су-57. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиабазы Неллис.

Как отмечается, у истребителя США была «пиксельная» голубая окраска, характерная для Су-57.

Кроме того, на истребителе можно было увидеть красные бортовые номера, которые используются в российских Воздушно-космических силах.

Уточняется, что данный истребитель принадлежит американской эскадрилье «Агрессор» и играет роль условного противника в ходе учений.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы.