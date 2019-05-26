Замаскированный под Су-57 истребитель США попал на видео
Появилось видео полета американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский истребитель Су-57. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиабазы Неллис.
Как отмечается, у истребителя США была «пиксельная» голубая окраска, характерная для Су-57.
Кроме того, на истребителе можно было увидеть красные бортовые номера, которые используются в российских Воздушно-космических силах.
Уточняется, что данный истребитель принадлежит американской эскадрилье «Агрессор» и играет роль условного противника в ходе учений.
Ранее сообщалось, что истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы.