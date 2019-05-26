Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что целью удара были военные ангары. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая предусматривает прекращение участия США в боевых действиях в Йемене, которые возглавляет саудовская коалиция.