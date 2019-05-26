Запуск ракет КНДР не нарушил покой Трампа

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере написал, что некоторые люди из его окружения обеспокоены недавними запусками ракет Северной Кореей, но сам он не видит в этом проблемы.

По словам американского лидера, он не сомневается в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын сдержит свое обещание.

«Северная Корея испытала малое оружие, что обеспокоило некоторых моих людей, но не меня. Я уверен, что председатель Ким (Чен Ын. — «Газета.Ru») сдержит данное мне обещание», — написал Трамп.

Он добавил, что его повеселила критика КНДР бывшего вице-президента США Джо Байдена, объявившего о своем намерении баллотироваться на пост президента США.

«Может быть, это сигнал для меня?» — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что в КНДР Байдена назвали снобом и дураком.