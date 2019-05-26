Американец пожаловался на разрушенную армией США жизнь

Армия США провела на своей странице в твиттере опрос о том, как военная служба отразилась на жизни американцев.

Запись прокомментировали более 8,4 тысяч раз. Некоторые писали о том, что армия сделала их сильнее в эмоциональном и физическом плане, открыла карьерные перспективы. При этом некоторые рассказывали и о негативных последствиях военной службы. Так, один пользователей заявил, что армия разрушила его жизнь.

«Не из-за тех кошмаров, что я видел. <…> А потому, что, когда я вернулся домой, армия выбросила меня на обочину», — написал он.

Другие отметили, что в результате военных операций погибли и пострадали невиновные мирные жители, а также военные.

Ранее сообщалось, что экс-военные призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране.