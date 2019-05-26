Американец пожаловался на разрушенную армией США жизнь
Армия США провела на своей странице в твиттере опрос о том, как военная служба отразилась на жизни американцев.
Запись прокомментировали более 8,4 тысяч раз. Некоторые писали о том, что армия сделала их сильнее в эмоциональном и физическом плане, открыла карьерные перспективы. При этом некоторые рассказывали и о негативных последствиях военной службы. Так, один пользователей заявил, что армия разрушила его жизнь.
«Не из-за тех кошмаров, что я видел. <…> А потому, что, когда я вернулся домой, армия выбросила меня на обочину», — написал он.
Другие отметили, что в результате военных операций погибли и пострадали невиновные мирные жители, а также военные.
Ранее сообщалось, что экс-военные призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране.