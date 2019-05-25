Решение трибунала по украинским морякам отказались признавать в Крыму

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву по делу украинский моряков, передает РИА «Новости».

По его словам, трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков.

«Это нелогичное решение, которое не подлежит исполнению», — заявил Молохов.

Он также отметил, что решение не было единогласным.

25 мая Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.

Ранее в МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков.