Эксперт оценил заявление НАТО о стратегии из-за «ядерной угрозы» России

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы». Об этом сообщает RT.

По мнению Мураховского, это всего лишь «мифическая угроза» со стороны НАТО. Эксперт напомнил, что до этого альянс с треком провалил операции в Афганистане, поэтому в свое оправдание и использует это заявление.

Также он подчеркнул, что у российской стороны нет никаких наступательных планов против стран НАТО. По его словам, представители альянса прекратили любое общение с коллегами из России.

«Все контакты фактически прекращены. В этих условиях альянсу легче придумывать и транслировать… истории о российской угрозе», — добавил Мураховский.

Ранее сообщалось, что НАТО примет новую стратегию из-за «российской угрозы».