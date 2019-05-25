Украина отреагировала на решение трибунала по делу украинских моряков
Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона ждет от России выполнения решения Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Зеркаль, Украина ждет от России быстрого выполнения приказа трибунала.
«Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала», — отметила Зеркаль.
Также она отметила, что это «настоящая победа». По ее мнению, Украина получила то, чего ждала и хотела от трибунала.
Ранее в МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.