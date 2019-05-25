Экс-военные призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране
Бывшие военнослужащие обратились с просьбой к американскому лидеру Дональду Трампу не развязывать войну в Иране. Об этом сообщает War On The Rocks.
Как отмечается, с подобной просьбой к Трампу обратились более 70 экс-военных, которые составили письмо и направили его президенту Соединенных Штатов.
Причем под посланием подписались представители организации «Американский колледж лидеров национальной безопасности»: она состоит из бывших высокопоставленных военнослужащих и официальных лиц страны.
По словам членов организации, у Трампа достаточно власти, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. В противном случае, отметили представители организации, война для США обернется высокой финансовой и гуманитарной стоимостью.
Ранее сообщалось, что Трамп отправит на Ближний Восток еще 3 тысячи солдат.