Экс-военные призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране

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Бывшие военнослужащие обратились с просьбой к американскому лидеру Дональду Трампу не развязывать войну в Иране. Об этом сообщает War On The Rocks.

Как отмечается, с подобной просьбой к Трампу обратились более 70 экс-военных, которые составили письмо и направили его президенту Соединенных Штатов.

Причем под посланием подписались представители организации «Американский колледж лидеров национальной безопасности»: она состоит из бывших высокопоставленных военнослужащих и официальных лиц страны.

По словам членов организации, у Трампа достаточно власти, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. В противном случае, отметили представители организации, война для США обернется высокой финансовой и гуманитарной стоимостью.

Ранее сообщалось, что Трамп отправит на Ближний Восток еще 3 тысячи солдат.