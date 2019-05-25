«Плохой остаток СССР»: глава Генштаба ВСУ о Крыме
Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак назвал Крымский полуостров «плохим остатком СССР». Об этом он сказал в интервью УНИАНу.
По его словам, он был на территории полуострова три раза, последний — в 2010 году.
«Больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел», — сказал Хомчак.
Он добавил, что повсюду видел рекламу российской водки и изображение флага России, и назвал полуостров «плохим остатком Советского Союза». Хомчак заметил, что не понимал, где находится.
Ранее Хомчак заявил, что не является человеком украинского лидера Владимира Зеленского.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.