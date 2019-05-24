Глава Генштаба ВСУ заявил, что не является человеком Зеленского

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что не является человеком украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.

Он также подчеркнул, что «никогда ничьим не был».

«Я хочу, чтобы вы поняли и сказали всем: Хомчак — сын своих родителей, — отметил Хомчак.

Он добавил, что есть президент Зеленский, а есть начальник Генштаба, коим он и является, и незачем его к кому-то приписывать.

Хомчак уточнил, что будет работать на главу государства, «потому что его принял народ», а сам начальник Генштаба «давал присягу народу Украины».

Ранее Хомчак рассказал, будет ли военное решение конфликта в Донбассе.