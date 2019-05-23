В Турции прокомментировали ультиматум США по поставкам российских С-400

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Замглавы турецкого МИДа Явуз Селим Кыран отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что США потребовали аннулировать приобретение российских С-400 к концу первой недели лета. Об этом сообщает A Haber.

По словам дипломата, на официальном уровне подобных заявлений не было.

«В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot», — сказал Кыран.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила на брифинге, что Турцию ждут «крайне негативные последствия», если она не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.