Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

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Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Источники уточнили, что в настоящий момент неясно, одобрит ли Пентагон данный запрос.

В агентстве напомнили, что Пентагон регулярно получает запросы на расширение военного присутствия в разных регионах мира и этот запрос не является необычными.

Также другой источник добавил, что данное расширение военного контингента, если будет одобрено, станет «оборонительной» мерой.

Ранее в Пентагоне оценили возможность войны с Ираном.