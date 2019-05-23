Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Источники уточнили, что в настоящий момент неясно, одобрит ли Пентагон данный запрос.
В агентстве напомнили, что Пентагон регулярно получает запросы на расширение военного присутствия в разных регионах мира и этот запрос не является необычными.
Также другой источник добавил, что данное расширение военного контингента, если будет одобрено, станет «оборонительной» мерой.
Ранее в Пентагоне оценили возможность войны с Ираном.