В НАТО пообещали поддерживать реформы украинской армии

НАТО продолжит поддерживать реформы армии Украины. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс, передает РИА «Новости».

Он отметил, что американская сторона сотрудничает с украинской в сфере обучения и подготовки украинской армии.

«Сотрудничество… продолжится и будет расти, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории», — подчеркнула Уолтерс.

Ранее сообщалось, что Украина подготовит НАТО к войне с Россией. Сотрудничество Украины и НАТО будет расширено в том числе и на уровне высших военных образовательных учреждений.