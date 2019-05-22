Американские СМИ оценили российский беспилотник «Охотник — Б»

В сети появились спутниковые снимки российского новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник — Б», которые говорят о том, что размах крыла БПЛА превышает размер размаха крыльев Су-34, пишет The Drive.

На спутниковом снимке беспилотник заметен рядом с Су-57, Су-34, МиГ-29 и другими самолетами. Новые снимки также говорят о том, что у БПЛА появилась новая окраска, которая может означать, что это либо обновленный дизайн, либо второй прототип, отмечает издание.

По снимкам также видно, что размах крыльев «Охотника-Б» — более 15 метров, а длиной беспилотник чуть более 10 метров. Исходя из этих размеров, издание отмечает схожесть российского БПЛА с американским боевым беспилотником X-47B.

При этом у «Охотника-Б» более выраженная стреловидность крыла. Это может предоставить российскому ударному беспилотнику преимущество при разгоне, более высокую эффективность и маневренность.