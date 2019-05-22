Российские войска начали вооружать «Авангардами»

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать ракетные комплексы «Авангард». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командующего РВСН Сергея Каракаева.

По его словам, в Оренбургской области уже развернута инфраструктура, предназначенная для установления ракетного полка с комплексом «Авангард».

Он также добавил, что полк заступит на боевое дежурство к концу 2019 года.

В 2018 году прошли успешные испытания ракеты с гиперзвуковым боевым блоком комплекса «Авангард».

Ранее сообщалось, что источник рассказал о решении госкомиссии по вооружению армии «Авангардами».