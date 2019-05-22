Российские войска начали вооружать «Авангардами»
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать ракетные комплексы «Авангард». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командующего РВСН Сергея Каракаева.
По его словам, в Оренбургской области уже развернута инфраструктура, предназначенная для установления ракетного полка с комплексом «Авангард».
Он также добавил, что полк заступит на боевое дежурство к концу 2019 года.
В 2018 году прошли успешные испытания ракеты с гиперзвуковым боевым блоком комплекса «Авангард».
Ранее сообщалось, что источник рассказал о решении госкомиссии по вооружению армии «Авангардами».