В Кремле отреагировали на ультиматум США по С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле чрезвычайно негативно относятся к ультиматума США к Турции по сделке с Россией по С-400, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что в Кремле считаю подобные ультиматумы «непозволительными».

Ранее телеканал CNBC сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России. В обратном случае Анкаре грозит срыв поставок сотни обещанных самолетов F-35, а также штрафные санкции и потенциальные последствия со стороны союзников по НАТО.