Турция направила в Россию военных для обучения работе с С-400

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти отправили в Россию военных для обучения работе с ракетно-зенитными комплексами С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обучение военного персонала Турции уже началось.

Он также добавил, что обучение продлится несколько месяцев. Причем, уточнил Акар, численность прибывших военных постоянно меняется.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство С-500.

Он также заверил, что Анкара в установленные сроки начнет закупки российских С-400.