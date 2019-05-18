ПВО Сирии отразили огонь с «оккупированной» территории, заявили сирийские СМИ

Сирийские средства ПВО перехватили вражеский удар, нанесенный со стороны «оккупированных территорий» на юге страны. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

По данным агентства, сирийские ПВО обнаружили цели противника, направлявшиеся со стороны «оккупированной территории», и отреагировали на них.

Как отмечает Reuters, под «оккупированными» Дамаск подразумевает территории, находящиеся под контролем Израиля.

В настоящее время в израильской столице Тель-Авиве проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что США предупредили о возможности терактов во время «Евровидения» в Израиле.