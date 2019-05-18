Настоящую стоимость понравившихся Путину дешевых Су-57 узнали в США

«Настоящую» стоимость российских истребителей Су-57, закупить 76 самолетов которых требовал российских лидер Владимир Путин из-за их якобы дешевой цены, узнали американские журналисты. Об этом сообщает The Drive.

Как пишет издания, 76 российских истребителей не могут стоить 170 млрд рублей. Такая цена, как и резкое снижение стоимости на самолеты, «вызывает вопросы».

По мнению экспертов, за такую стоимость можно купить лишь 16 моделей, то есть по цене 10,6 млрд рублей за штуку, а не 2,2 млрд рублей.

«Есть серьезные вопросы насколько реалистичен этот ценник», — пишет издание.

Ранее Путин потребовал 76 истребителей Су-57.