Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»

Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет «Коммерсантъ».

В издании напомнили, что «Краснодар» столкнулся с иностранным гражданским судном в 2016 году во время учений в Балтийском море, после чего его пришлось ремонтировать. Офицеры полностью признали свою вину, однако у Мартемьянова не оказалось денег, чтобы оплатить ремонт.

В газете уточнили, что с Мартемьянова приставы пытаются взыскать 5 млн руб., в то время как Сопину осталось заплатить приставам только 21,7 тыс. руб. — стоимость судебных издержек по иску Минобороны.

«Ъ» добавил, что Мартемьянов является инвалидом.

Ранее сообщалось, что российские подлодки нанесли ракетный «удар» в Черном море.