На Украине впервые отметили день армейского резервиста
18 мая на Украине впервые проходит празднование дня резервиста, сообщает УНН со ссылкой на поздравление украинского Минобороны.
В поздравлении говорится, что этот праздник касается тех граждан, которые «добросовестно выполнили свой конституционный долг, проявили отвагу, героизм и стойкость при защите независимости и территориальной целостности Украины». При этом отмечается, что эти граждане готовы в случае необходимости вновь принять участие в боевых действиях.
На портале напомнили, что четыре года назад 18 мая действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о формировании армейского резерва.
Ранее сообщалось, что группа украинских депутатов представила новый законопроект, который позволить увеличить численность армии Украины.