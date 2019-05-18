На Украине впервые отметили день армейского резервиста

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18 мая на Украине впервые проходит празднование дня резервиста, сообщает УНН со ссылкой на поздравление украинского Минобороны.

В поздравлении говорится, что этот праздник касается тех граждан, которые «добросовестно выполнили свой конституционный долг, проявили отвагу, героизм и стойкость при защите независимости и территориальной целостности Украины». При этом отмечается, что эти граждане готовы в случае необходимости вновь принять участие в боевых действиях.

На портале напомнили, что четыре года назад 18 мая действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о формировании армейского резерва.

Ранее сообщалось, что группа украинских депутатов представила новый законопроект, который позволить увеличить численность армии Украины.