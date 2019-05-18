«Маленький гринго, мы готовы»: ВС Венесуэлы ждут США с оружием

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Венесуэльские военнослужащие во время «марша верности» с президентом страны Николасом Мадуро предупредили Соединенные Штаты, что ждут их с оружием в руках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мероприятие состоялось в штате Арагуа. После выступления главы государства военнослужащие начали выкрикивать ритмичные кричалки, в которых заявляли, что американская сторона никогда не вторгнется в их страну.

«Послушай, маленький гринго, мы готовы. С… оружием мы тебя ждем», — скандировали военные.

Ранее Венесуэла заявила о готовности к диалогу с США.