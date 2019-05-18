Появилось видео отражения силами ПВО удара по Дамаску
В интернете появились кадры, на которых можно увидеть отражение воздушной атаки системой ПВО Сирии недалеко от Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости».
На видеозаписи можно заметить, предположительно, ракетные комплексы Сирии, а также поражение одного из объектов. Кроме того, можно услышать взрывы.
Ранее военный источник в Сирии проинформировал об отражении системой ПВО страны атаки с Голанских высот. Взрывы были слышны в ночь с 17 на 18 мая.
another video shows tonight's allegedly Israeli airstrikes in southwest #Syria near #Damascus pic.twitter.com/zhHfUEcs0v— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 17 мая 2019 г.