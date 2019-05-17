США испытали сверхмощные авиабомбы

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ВВС США испытали две сверхмощные авиабомбы GBU-57 последней модификации. Видеоролик испытания был выложен в Сеть.

На видеозаписи в замедленном действии видно, как снаряд сбрасывается через бомболюк и приземляется точно в намеченном секторе. Через доли секунды происходит сильный взрыв.

Сброс был проведен стратегическим стелс-бомбардировщиком ВВС США B-2 Spirit.

GBU-57 является противобункерной авиационной бомбой. Она способна проникать на глубину до 61 метра, а также пробивать бетон толщиной до 19 метров.

Ранее сообщалось, что в США провели очередное испытание баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III.