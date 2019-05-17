Новый патрон для снайперского оружия создадут в России впервые за 45 лет
В России создадут впервые за 45 лет года новый патрон для снайперского оружия для стрельбы на большие дистанции. Об этом сообщает РИА «Новости».
В стране не делали такие патроны с 1974 года, рассказал гендиректор предприятия, создающего пулю.
«Так как конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось», — добавил гендиректор.
По его словам, такие подобные патроны используют охотники и стрелки-спортсмены.
Ранее сообщалось, что в России начали тестировать ручной пулемет «Калашникова».