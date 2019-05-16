В Венесуэле заявили о попытке ЦРУ подкупить военных страны
Посол Венесуэлы при отделении ООН в Женеве Хорхе Валеро заявил о попытке ЦРУ подкупить военное руководство страны, передает РИА «Новости».
По словам посла, значительное присутствие ЦРУ на венесуэльской территории связано с желанием президента США менять власть при помощи переворотов.
«В ЦРУ пытались подкупить высокопоставленных военных офицеров армии, но у них ничего не получилось», — заявил Валеро.
Ранее сообщалось, что в венесуэльской армии растет недовольством режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.