Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео

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В Сети распространилось видео сброса самой мощной бомбы из арсенала бомбардировщика Су-34 ВКС России, пишет «Российская газета».

Речь идет о тяжелой управляемой авиабомбе с лазерным наведением КАБ-1500ПР, вес которой 1,5 тонны.

На видео от бомбардировщика отделяется снаряд и летит в направлении земли, при этом момент взрыва на кадрах не зафиксирован.

В 2015 году российская авиация применила в Сирии мощную бомбу КАБ-1500.

Ранее сообщалось, что Су-57 оснастят новой «умной бомбой».