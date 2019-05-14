Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети распространилось видео сброса самой мощной бомбы из арсенала бомбардировщика Су-34 ВКС России, пишет «Российская газета».
Речь идет о тяжелой управляемой авиабомбе с лазерным наведением КАБ-1500ПР, вес которой 1,5 тонны.
На видео от бомбардировщика отделяется снаряд и летит в направлении земли, при этом момент взрыва на кадрах не зафиксирован.
В 2015 году российская авиация применила в Сирии мощную бомбу КАБ-1500.
Ранее сообщалось, что Су-57 оснастят новой «умной бомбой».