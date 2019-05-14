МИД России назвал большую ошибку США
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков рассказал о большой ошибке США, передает РИА «Новости».
По его словам Вашингтон ошибается, отказываясь идти на переговоры с Москвой по ядерному разоружению.
«Считаем серьезной ошибкой уклонение Вашингтона от полноформатного двустороннего российско-американского диалога по всей стратегической повестке дня», — заявил Ермаков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского лидера Дональда Трампа по разоружению.