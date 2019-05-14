О тайной операции против России рассказали в Киеве
Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев рассказал о «тайной» морской операции против России. Об этом сообщают украинские СМИ.
По его словам, в октябре прошлого года украинские военные корабли якобы на полторы мили подошли к российскому порту в Азовском море.
Он также добавил, что данный инцидент «произошел» около города Ейск.
Наев подчеркнул, что Киев якобы принял меры по поддержке украинских судов с воздуха.
Ранее Наев заявил, что на возвращение Донбасса нужно меньше суток.