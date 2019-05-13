Путин попросил поскорее создать защиту от гиперзвукового оружия

Российский лидер Владимир Путин заявил, что защита от гиперзвукового оружия должна появиться у России раньше, чем подобное оружие у других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Путин напомнил, что в настоящее время лишь российская сторона владеет таким видом оружия. Однако, он отметил, что нельзя забывать о мерах предосторожности.

«В ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно», — добавил Путин.

По его словам, необходимо срочно создать защиту от гиперзвукового оружия. Он намекнул, что некие специалисты понимают, о чем он говорит и знают, что он имеет в виду.

Ранее CNBC сообщило, что Россия перебросила 20 гиперзвуковых «Кинжалов» на испытательный полигон.