Военные учения стартовали в Лапландии
Учения начались в Лапландии при участии военнослужащих и военной техники из семи стран. Об этом сообщает Yle.
По данным издания, учены уже начались. Они продлятся до 24 мая включительно.
Отмечается, что в учения задействованы 40 единиц техники, а также 2,2 тыс. военнослужащих. В них примут участие США, Дания, Финляндия, Норвегия и Франция.
В ходе военных учений страны проверят на практике совместную работу различных систем разведки, управления и наведения огня.
Ранее сообщалось, что начались крупнейшие в истории Турции военные учения.