Военные учения стартовали в Лапландии

Учения начались в Лапландии при участии военнослужащих и военной техники из семи стран. Об этом сообщает Yle.

По данным издания, учены уже начались. Они продлятся до 24 мая включительно.

Отмечается, что в учения задействованы 40 единиц техники, а также 2,2 тыс. военнослужащих. В них примут участие США, Дания, Финляндия, Норвегия и Франция.

В ходе военных учений страны проверят на практике совместную работу различных систем разведки, управления и наведения огня.

Ранее сообщалось, что начались крупнейшие в истории Турции военные учения.