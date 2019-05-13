Пекин отказался от повторного предложения по «ядерной сделке»

Глава китайского МИДа Ван И заявил, что Пекин не планирует участвовать в переговорах России и США по «ядерной сделке». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что такое заявление министр сделал после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Китай действительно не заинтересован и не имеет необходимости», — добавил Ван И.

Ранее в МИД отреагировали на идею Трампа о новой «ядерной сделке» с КНР.

До этого стало известно, что Иран прекращает выполнение части обязательств по «ядерной сделке». Власти страны сообщили о своем намерении послам Великобритании, Германии, Китая и России.

После этого Китай и Франция выступили за выполнение всех положений «ядерной сделки» с Ираном всеми участниками соглашения.