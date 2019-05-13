Отряд Северного флота вошел в Норвежское море
Отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем (БПК) «Североморск» вошел в Норвежское море по пути в пункт постоянного базирования, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
Отмечается, что в состав отряда входят большой противолодочный корабль «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма».
Уточняется, что отряд вошел в южную часть Норвежского моря и направляется на место базирования Северного флота — в Североморск.
«Его прибытие ожидается в конце недели», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Новым главнокомандующим был назначен адмирал Николай Евменов, командовавший Северным флотом.