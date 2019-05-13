Отряд Северного флота вошел в Норвежское море

<img src="//img.gazeta.ru/files3/907/11706907/upload-RIAN_377629.HR-pic905-895x505-31845.jpg">

Отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем (БПК) «Североморск» вошел в Норвежское море по пути в пункт постоянного базирования, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что в состав отряда входят большой противолодочный корабль «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма».

Уточняется, что отряд вошел в южную часть Норвежского моря и направляется на место базирования Северного флота — в Североморск.

«Его прибытие ожидается в конце недели», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Новым главнокомандующим был назначен адмирал Николай Евменов, командовавший Северным флотом.