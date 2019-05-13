Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»

Местом размещения первых систем С-350 «Витязь» станет Сибирь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны России.

По данным источника, 24-я мобильная зенитная ракетная бригада (ЗРБр) получит системы С-350 «Витязь». Главная задача — защита стратегически важных объектов регионов Сибири.

Кроме того, один из первых комплектов С-350 направят и Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского в Смоленске.

Ранее сообщалось, что госиспытания ЗРК «Витязь» завершены.

С-350 — российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения. Имеет пусковые установки. Одна ПУ способна нести 12 зенитных ракет.