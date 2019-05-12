Как C-300 попали в США, объяснил эксперт

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Главред журнала Национальная оборона Игорь Коротченко заявил, что советский зенитный ракетный комплекс С-300ПТ мог попасть в США из Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники», — сказал Коротченко.

По его словам, США и Украина могли заключить контракт на поставку советской техники.

Он также добавил, что современные российские ЗРК «не имеют ничего общего» с советским С-300.

Ранее СМИ сообщили, что в США на военном полигоне был замечен советский зенитных ракетный комплекс С-300ПТ.