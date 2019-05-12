Глава Генштаба Украины заявил о взломе своей страницы в Facebook
Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook. Об этом он сообщил в соцсети.
По его словам, после взлома хакеры распространили на его странице информацию «провокационного политического содержания».
«Напоминаю всем, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране», — отметил Муженко.
Ранее Муженко заявил, что существует угроза вторжения в страну по трем направлениям, в том числе со стороны России.