Пентагон призвал «решить проблему» на границе с Мексикой
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон готов помогать в охране границы с Мексикой. Об этом сообщает ТАСС.
«Это не будет продолжаться бесконечно», — сказал Шанахан.
По его словам, министерство внутренней безопасности США должно делать это «самостоятельно».
Он также подчеркнул, что проблему на границе США и Мексики необходимо «решить быстрее».
Ранее сообщалось, что Пентагон перебросил военных на границу с Мексикой.