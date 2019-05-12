Пентагон призвал «решить проблему» на границе с Мексикой

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон готов помогать в охране границы с Мексикой. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не будет продолжаться бесконечно», — сказал Шанахан.

По его словам, министерство внутренней безопасности США должно делать это «самостоятельно».

Он также подчеркнул, что проблему на границе США и Мексики необходимо «решить быстрее».

Ранее сообщалось, что Пентагон перебросил военных на границу с Мексикой.