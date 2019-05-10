Украинские военные испытали полученный из США гранатомет PSRL-1

Гранатомет PSRL-1, переданный Соединенными Штатами вооруженным силам Украины, протестировали военнослужащие Национальной гвардии. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на Нацгвардию.

Сообщается, что американский гранатомет обладает преимуществами перед ручным гранатометом РПГ-7, который в настоящее время используют украинские военные.

Как отмечается, PSRL-1 может поражать бронетехнику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты калибра 40 мм.

По данным агентства, также была разработана программа обучения личного состава ВСУ и методика эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.

Ранее сообщалось, что Украина приступила к испытанию комплекса управления артиллерийским огнем.