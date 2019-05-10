США захотели оставить Турцию без F-35 из-за закупок С-400 у России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/979/12021979/RIAN_3273126.HR-pic905-895x505-67743.jpg">

Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что Вашингтон рассматривает вариант замены Турции в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это связано с намерением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

«Мы уже какое-то время работаем, рассматривая альтернативные находящимся сейчас в Турции источники в рамках цепи поставок по F-35», — сказала Лорд.

При этом она отметила, что США продолжают работать с Турцией в рамках данной программы. Также замминистра выразила надежду на то, что Анкара сделает выбор для своей противовоздушной обороны в пользу системы, «отвечающей стандартам НАТО».

Ранее Пентагон назвал «стратегической уловкой» поставки российских С-400 в Турцию.