AP нашло «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР

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Эксперты увидели «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР, пишет агентство Associated Press.

Как отмечается, три новых ракеты, которые были испытаны Северной Кореей, напомнили военным специалистам российскую ракету, которая применялась в Сирии. Оружие на протяжении многих лет активно пытались продать за границу.

Ранее СМИ и пользователи социальных сетей заметили внешнее сходство испытанного в выходные оружия КНДР с российским ракетным комплексом малой дальности «Искандер».

4 мая в Северной Корее запустили пусковые установки ракет. Испытаниями в военной части руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.