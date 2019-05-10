AP нашло «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР
Эксперты увидели «отпечатки пальцев России» на новой ракете КНДР, пишет агентство Associated Press.
Как отмечается, три новых ракеты, которые были испытаны Северной Кореей, напомнили военным специалистам российскую ракету, которая применялась в Сирии. Оружие на протяжении многих лет активно пытались продать за границу.
Ранее СМИ и пользователи социальных сетей заметили внешнее сходство испытанного в выходные оружия КНДР с российским ракетным комплексом малой дальности «Искандер».
4 мая в Северной Корее запустили пусковые установки ракет. Испытаниями в военной части руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.