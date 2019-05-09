Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп выдвинет Патрика Шанахана на пост главы Пентагона. Об этом она написала в своем твиттере.
В настоящее время Шанахан является исполняющим обязанности главы Пентагона.
«Президент намерен выдвинуть Патрика Шанахана в министры обороны», — заявила Сандерс.
Она отметила, что Шанахан в последние месяцы доказал свой высокий уровень квалификации, который позволит ему и дальше возглавлять министерство.
Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за России и КНР.