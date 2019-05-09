Макрон обвинил США в возможном выходе Ирана из «ядерной сделки»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США будут нести ответственность в случае выхода Ирана из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что властям Соединенных Штатов не удастся переложить ответственность за выход Ирана из «ядерной сделки» на европейские страны.

«Иран пока не вышел из ядерной сделки. Если Иран выйдет из сделки, то ответственны за это будут США» — сказал Макрон.

По словам французского лидера, в настоящее время необходимо сделать все, чтобы избежать эскалации и сохранить «ядерную сделку».

Ранее в российском МИДе призвали не отказываться от покупки иранских энергоносителей.