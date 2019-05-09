МИД отреагировал на отказ Ирана выполнять обязательства по урану

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Москва с пониманием восприняла решение Тегерана о приостановке выполнения части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

В ведомстве указали на тот факт, что несоблюдение другими странами-участницами «ядерной сделки» дает Ирану право отказаться от своей части обязательств.

«В то же время призываем Иран воздерживаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства-участники «ядерной сделки» — соблюдать свои обязательства согласно Плану действий...» — говорится в комментарии МИД России.

Также Москва осудила односторонние ограничения против Ирана со стороны США.

Ранее сообщалось, что Иран принял решение прекратить выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки.